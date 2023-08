Agenda Pietrasanta, appuntamenti dal mare alle colline

Spettacoli per ogni età, shopping e personalità del panorama giornalistico e politico nazionale, a Pietrasanta, nel fine settimana che precede il Ferragosto.

Giovedì 10 alle 18,30, allo Spazio Caffè Romano Battaglia, nel Parco della Versiliana, Claudio Brachino e Alessandra Ghisleri racconteranno “Il tempo della Meloni. L’Italia del centrodestra e le sue sfide”; alla stessa ora, all’Arena dei Piccoli, lo spettacolo di magia e clownerie “Gunteria Soup” (ingresso a pagamento). Alle 21,30 lo spazio aperto della parrocchia di Sant’Antonio, a Marina, ospiterà il concerto del pianista Alberto Nosè (ingresso a offerta libera) mentre al Teatro Grande della Versiliana andrà in scena lo show del comico Max Angioni “Miracolato” (ingresso a pagamento). Alle 22, al Giardino Barsanti, nel Chiostro di Sant’Agostino, la spettacolo di danza “Wonderboys” (ingresso a pagamento).

Venerdì 11 due gli appuntamenti per le 18,30: la presentazione del libro di Beppe Convertini “Paesi miei” al Caffè e, alla “Versiliana dei Piccoli”, lo spettacolo “La storia di Prezzemolina” al parco giochi di via Cipro-Mameli, a Le Focette (ingresso a pagamento). Alle 21,15 il “Concerto d’Estate sotto le stelle” della Filarmonica di Capezzano Monte, al parco “Arte e Solidarietà”, con l’esecuzione, fra gli altri, di brani di Jan Van De Roost, Jacob De Haan, Hans Zimmer, Naohiro Iwai e Lorenzo Pusceddu. Alle 21,30 al Teatro Grande della Versiliana il concerto di Umberto Tozzi “Gloria Forever” (ingresso a pagamento) infine alle 22 il Giardino Barsanti ospiterà la presentazione del libro di Berto Corbellini Andreotti, “La lezione di Carlo e nello Rosselli” (ingresso a pagamento).

Calendario ricchissimo per la giornata di sabato. In piazza XXIV Maggio a Tonfano, dalle 10 alle 23 torna lo “Shopping d’estate”, mercatino di prodotti artigianali curato dall’associazione Rilax che si prolungherà fino a domenica sera. Alle 17,30 presso i giardini di via Bernini, in località Africa, sarà presentata la scultura di Anat Golandski “The Storm is Trasformed in Joy” che arricchirà la già preziosa collezione del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea; alle 18,30 in sala delle Grasce la stessa scultrice e il fotografo Emmanuel Schen presenteranno la loro mostra “Equilibrio Emotivo”, con una performance esclusiva loro dedicata dall’artista Federico Barsanti, alias Signora Porzia. Alle 18,30 al Caffè della Versiliana sarà ospite il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, mentre per i più piccoli colorati laboratori allo “Spazio bambini”. Alle 21,30 al Giardino Barsanti, la conferenza del professor Stefano De Martino su “Le vie del mediterraneo. Il viaggio di un’imbarcazione di 3300 anni fa”, in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese – Sezione Versilia Storica.

Domenica 13 agosto alle 18,30 l’incontro “Cenacolo Artom” con Lamberto Frescobaldi presidente Marchesi de’ Frescobaldi e Unione Italiana Vini al Caffè di Romano Battaglia e giochi e laboratori per i bambini nello spazio dedicato. Alle 21,30 il Teatro Grande della Versiliana ospiterà il concerto di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo” (ingresso a pagamento). Alle 22, al Giardino Barsanti, lo spettacolo teatrale “La sparanoia”(ingresso a pagamento).

Fra centro storico e Marina, infine, proseguono le mostre “Vanitas” nella sala del San Leone; “Flowers for Future”, a palazzo comunale, in piazza Matteotti; “Exploring the Ego of Times” a Palazzo Moroni; “I’ll be back soon”, all’interno del Battistero del Duomo di San Martino; “La mia Guernika”, murale di Tano Pisano in via Sant’Agostino; “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, da via Versilia alla sommità del pontile e “Fragilità”, la grande mostra estiva firmata da Bernard Bezzina con installazioni in piazza Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino.

Dove non diversamente specificato, gli eventi si intendono a partecipazione libera e gratuita.

Foto da pagina Facebook Filarmonica di Capezzano Monte