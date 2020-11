Afflusso regolare ai cimiteri, a Viareggio controlli anche con i volontari

E proprio in previsione di un afflusso più massiccio e i relativi rischi per quanto riguarda il distanziamento tra le persone, I Care e Comune di Viareggio hanno pensato di affiancare agli agenti di polizia municipale, impegnati nella gestione della viabilità, i volontari della blu Italia e dell’associazione nazionale carabinieri. Compito delle pattuglie che hanno percorso i viali del cimitero, quello di assicurarsi che i visitatori indossassero la mascherina in modo corretto e che non si venissero a creare assembramenti, specialmente nelle ore di maggior afflusso e nelle zone dove gli spazi sono più ridotti, come ad esempio il loggiato.