Affitti estivi: Versilia verso il sold out

VERSILIA – Da Viareggio a Forte dei Marmi è ormai quasi impossibile trovare un casa vacanze in affitto per l’estate. Gli stagionali sono praticamente esauriti mentre resta ancora qualcosa sulle locazioni più brevi. Tra gli operatori immobiliari della Versilia c’è ottimismo.

Un po’ in tutti i segmenti, dalle ville di fascia alta agli appartamenti per le famiglie del ceto medio, le richieste sono arrivate già all’inizio dell’anno se non a fine 2021 e sono state esaudite in poco tempo. Addirittura alcune case sono state affittate anche nel periodo di Pasqua, cosa piuttosto insolita. Già il 2021 era stata una stagione di affari d’oro per gli affitti in Versilia, terra di seconde e terze case, riscoperta dagli italiani a causa delle restrizioni sanitarie per i voli all’estero. Un interesse che resiste evidentemente anche in questa estate in cui sarà molto più facile viaggiare fuori dall’Italia.

Capitolo a parte il settore delle compravendite, che ha sofferto lo stop causato dalla guerra.