AFFIDATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO FABBRICATO PER SERVIZI NELLO SPAZIO SAGRA DI PAGANICO

Sono stati affidati ad un RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) costituito tra Margherita Costruzioni di Capannori e Baldassari Impianti di Porcari i lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato adibito a servizi nell’area di comunità dello spazio sagra di Paganico di proprietà comunale. L’inizio dei lavori sarà condiviso con gli organizzatori della sagra. L’intervento si concluderà in tempo utile per lo svolgimento della sagra del tagliarino in programma nel mese di giugno. Con questo importante intervento l’amministrazione Menesini vuole rinnovare completamente i locali che attualmente ospitano la ormai storica manifestazione culinaria e che si trovano in condizioni precarie. Con un investimento consistente di circa 350 mila euro finanziato dall’Unione Europea con fondi Next Generation EU il nuovo edificio ospiterà il bar, la vendita di alimenti e la cassa ed anche nuovi e più adeguati servizi igienici per il pubblico e sarà costruito nello spirito dell’impatto zero seguendo criteri che rispettino le direttive attuali riguardo il basso consumo energetico.

“Siamo soddisfatti di poter dare avvio a breve a questo importante intervento particolarmente atteso dalla comunità di Paganico per dare modo alla tradizionale e apprezzata sagra paesana di proseguire la sua attività usufruendo di nuovi locali più moderni, efficienti e sicuri – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. L’apertura del cantiere sarà condivisa con gli organizzatori della sagra, così come abbiamo fatto con tutte le fasi di progettazione dei lavori. Riteniamo importante consentire il prosieguo di questa manifestazione che rappresenta un modello di aggregazione sociale e di valorizzazione della tradizione anche per la promozione di un piatto della cucina “povera” capannorese – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Poichè i locali a servizio della sagra presentano varie problematiche, realizzeremo un nuovo fabbricato che ospiterà vari servizi. E’ nostra intenzione, inoltre, che ques’area, che riveste carattere di prevalente interesse pubblico, venga ulteriormente valorizzata diventando luogo di altri eventi di socializzazione. Essendo adiacente ad una importante viabilità provinciale e vicino all’ingresso dell’autostrada, questo edificio essendo in classe C4 potrà anche divenire un centro strategico di raccolta di cittadini e soccorritori in caso di emergenza, avendo servizi e spazi adatti all’installazione di strutture temporanee di accoglienza della popolazione. Un intervento certamente importante realizzato nell’ambito dell’azione di valorizzazione di ogni frazione del nostro territorio che stiamo portando avanti da tempo e che rappresenta un’attività portante del programma per festeggiare il Bicentenario del Comune di Capannori”.

Il nuovo edificio avrà pianta rettangolare e sarà ad un solo piano fuori terra. La struttura portante sarà un telaio in cemento armato che poggerà su una platea. Le pareti perimetrali saranno realizzate con elementi di tamponamento in laterizio e apposizione di un cappotto esterno per correggere tutti i ponti termici. Al suo interno ospiterà i locali necessari allo svolgimento della sagra:un bar, con una zona caffetteria, una zona per la vendita alimenti e la cassa e servizi igienici pubblici (distinti per uomini e donne e dotati ognuno di servizio per persone con disabilità). Gli infissi saranno color corten per omogeneizzare l’immobile al contesto in cui verrà inserito. Esternamente sarà posizionata una copertura a riparo degli addetti per il transito dalla zona cucina esistente al locale lavaggio all’interno del nuovo manufatto.

Si prevede anche la realizzazione di secondo lotto di lavori per la realizzazione degli spazi dedicati agli addetti al servizio: locali spogliatoio, lavaggio e magazzino.