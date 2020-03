affidate le opere per il nuovo sistema di climatizzazione delle Scuderie Granducali.

Lavori pubblici: affidate le opere per il nuovo sistema di climatizzazione delle Scuderie Granducali. Presto l’incarico anche per la nuova illuminazione delle facciate di Palazzo Mediceo e delle Scuderie

Sarà la TCI-Tecnologie Civili e Industriali srl di Massa a realizzare l’intervento di straordinaria manutenzione dell’impianto di climatizzazione delle Scuderie Granducali. Per un importo di 28.658,85 euro l’impresa apuana provvederà alla sostituzione della caldaia e della macchina refrigerante che garantiscono temperature ottimali nel cinema-teatro e negli spazi accessori. I lavori per la sostituzione delle vecchie apparecchiature, ormai obsolete, inizieranno non appena le contingenze lo consentiranno.

Nello stesso progetto messo a punto dall’Ufficio Tecnico Comunale figurano anche i lavori per la sostituzione dei corpi illuminanti delle facciate di Palazzo Mediceo e delle Scuderie Granducali (spesa prevista: circa 11 mila euro più iva e oneri). Il sistema di faretti a terra sarà sostituito da un nuovo tipo di illuminazione sottogronda che garantirà anche un minor inquinamento luminoso dell’area. Non sarà modificato il sistema di illuminazione a pavimento che riguarda il corridoio pedonale di collegamento fra Palazzo e Scuderie attraverso il prato. L’affidamento di questa parte del progetto avverrà in una fase successiva.