Commercio e Lavori Pubblici: affidate le opere per il corridoio pedonale tra l’Area Medicea e il centro storico di Seravezza

Sarà la ditta Edil.Co di Capezzano Pianore ad eseguire le opere per il miglioramento del collegamento pedonale tra l’Area Medicea patrimonio Unesco e il centro commerciale di Seravezza. L’impresa si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 7,8% sulla spesa stimata.

L’intervento riguarda il tratto di via del Palazzo compreso fra le Scuderie Granducali e piazza Mazzini e prevede il totale rifacimento del marciapiede sul lato del torrente Vezza. Il percorso pedonale verrà ampliato e reso più omogeneo con l’eliminazione di alcuni scalini oggi presenti. Sarà inoltre messo in sicurezza con elementi di protezione per i pedoni e dissuasori della sosta automobilistica. L’itinerario verrà caratterizzato da apposite borchie metalliche inserite nella pavimentazione, di tipo decorativo ma anche indicative del percorso di visita. Il fondo sarà realizzato in cemento simil pietra, in linea con le indicazioni del piano particolareggiato del centro storico.

Il Comune finanzierà le opere con una quota di circa 9 mila euro derivanti dall’avanzo di amministrazione 2018. La quota restante, circa 36 mila euro, sarà concesso a fondo perduto dalla Regione Toscana attingendo al bando per la valorizzazione dei luoghi del commercio e di rigenerazione degli spazi urbani. Dallo stesso bando il Comune di Seravezza ha ottenuto in precedenza altri 20 mila euro circa destinati alla riqualificazione del parco giochi di via Don Minzoni a Querceta. Entrambe le attività nascono dalla collaborazione fra gli assessorati ai lavori pubblici e al commercio con i rispettivi uffici.