Aducons Law& Food e Confimpresa Lucca stringono un accordo per potenziare la difesa sul territorio dalla Garfagnana a Lucca

Maggiore assistenza a privati e imprese contro i furbetti e le truffe

L’Associazione Consumatori Aducons Law&Food e Confimpresa Lucca si alleano per tutelare al meglio gli interessi di utenti, consumatori, cittadini, piccole e medie imprese e artigiani.

E’ nata un’intesa fra le due realtà che porterà i due enti a sviluppare e ampliare in sinergia le loro attività; in particolare i consulenti Aducons che in questi anni hanno aiutato centinaia di Lucchesi a si metteranno a disposizione sia dei privati che delle imprese, oltre che nella storica sede di Lucca sita, oggi, in Via Vittorio Emanuele 15, anche presso gli uffici dell’Associazione Confimpresa Lucca sita in Castelnuovo Garfagnana, Via Agostino Rosa 6/A.

Allo stesso tempo, nell’ottica di sviluppare un progetto comune di assistenza più capillare sul territorio, Confimpresa Lucca sarà presente nelle sedi dell’Associazione Consumatori per effettuare, a sua volta, consulenza e formazione aziendale

Questa collaborazione prenderà vita ufficialmente a partire dal mese di gennaio 2024: l’Associazione Consumatori Aducons Law&Food riceverà in Castelnuovo Garfagnana, Via Agostino Rosa 6/A tutti i giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 mentre Confimpresa Lucca riceverà in Lucca, Via Vittorio Emanuele 15 tutti i martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

“Un grande passo avanti per la nostra associazione da anni presente sul territorio – commenta Arnaldo Belvedere di Aducons Law&Food – che farà in modo di ampliare il proprio settore di attività”.

Soddisfazione espressa anche dalla presidente Confimprese Lucca: “E’ stata una scelta voluta – sottolinea Simonetta Ghilardi – e una iniziativa importante per Confimpresa Lucca che unisce le proprie sinergie ad un’associazione attiva nella tutela dei risparmiatori: sposiamo insieme la salvaguardia dei diritti e degli interessi di aziende e di privati che avranno così maggiori opportunità di vedersi tutelati”.