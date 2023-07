Aducons Law e Food vince causa con una agenzia di viaggi della Piana e la cliente ottiene il risarcimento di 730 euro

Proprio in questi giorni, una nostra assistita ha riportato una importante vittoria in una causa risarcitoria contro un’agenzia di viaggi del capannorese. La signora si è era rivolto alla sede lucchese di via Vittorio Emanuele n°15 dell’Aducons Law & Food perché dopo aver effettuato una prenotazione per una vancanza a San Vicenzo, e dopo aver pagato aveva preso il Covid a pochissimo giorni dalla partenza. Malgrado avesse trasmesso subito la documentazione all’agenzia, non era riuscita ad ottenere il risarcimento.

Era accaduto lo scorso agosto.

Il giudice di Pace di Lucca ha stabilito invece che: “La positività al Covid 19 costituisce una

sopravvenuta impossibilità della prestazione nei contratti di soggiorno e di pacchetto turistico che legittima, il rimborso del corrispettivo versato”. Questo perché la comunicazione della cliente all’agenzia era stata esaustiva e tempestiva.

Il giudice ha quindi condannato l’agenzia di viaggi al rimborso in favore della parte attrice della somma di € 730 oltre interessi come per legge ai quali si aggiungono le spese legali.