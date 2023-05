Aducons Law e Food ha assistito una donna che ha vinto una causa risarcitoria contro il dentista

Aducons Law e Food ha assistito una donna che ha vinto una causa risarcitoria contro il dentista, condannato dalla Corte d’Appello anche alle spese legali per 25 mila euro

Proprio in questi giorni, una nostra assistita ha riportato una importante vittoria in una causa risarcitoria contro un dentista. La signora si è era rivolto alla sede lucchese di via Vittorio Emanuele n°15 dell’Aducons Law & Food perché dopo aver effettuato un impianto fisso in ceramica aveva iniziato ad avere dolori forti alla bocca che le avevano peggiorato la qualità della vita.

A nulla erano valse, secondo la sua testimonianza, tre anni di cure dallo stesso dentista che aveva eseguito l’impianto. Alla fine la signora si era convinta a fare causa. Assistita dall’avvocato Adriana Tellini ha vinto in primo grado, ma il dentista ha deciso di fare ricorso.

“Le perizie disposte dal tribunale – spiega l’avvocato di Aducons Law & Food – hanno chiarito che le cure non erano adeguate, ma che addirittura avrebbero peggiorato la sintomatologia dolorosa, come affermato dalla nostra assistita. La Corte d’Appello ha dato piena ragione alla nostra assistita, condannando il professionista al risarcimento di tutte le spese sostenute, anche a quelle legali, per un ammontare complessivo di circa 25 mila euro”.