Adesso, però, la notizia è sicura: il 14 e il 15 maggio il nostro territorio tornerà a fiorire con il My Flower 2022 che, come sempre, anticiperà la Mostra dell’Azalea del prossimo anno.

Sono passati due tre dall’ultima edizione del My Flower/Azalea.

Non abbiamo voluto rinunciare anche quest’anno alla bellezza dei nostri fiori, alla gioia di trovarsi in strada durante un bel weekend di maggio. Per cui, eccoci: siamo già al lavoro. Molti aspetti li abbiamo già definiti e il programma è quasi completo: presto vi riveleremo tutti i dettagli!

PATRIZIO ANDREUCCETTI