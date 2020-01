adesso è la volta del Sole tra i monti Procinto e Nona

dopo la Luna nel monte Forato (8 gennaio) adesso è la volta del Sole tra i monti Procinto e Nona.

Apuantrek, Fatti col Pennato e ristorante Peposo di Pietrasanta presentano l’Epifania del Pennato sulle Alpi Apuane meridionali, accessibile a tutti e al termine super merenda Apuana.

Ci sono montagne nel mondo che offrono spettacoli naturali legati alle albe o ai tramonti del Sole e della Luna in particolari giorni dell’anno e dove l’essere umano da sempre gli ha dato un valore immenso. Le Alpi Apuane invece appartengono a una categoria superiore perché si vedono sia le albe che i tramonti del Sole e della Luna che traguardano su particolari formazioni rocciose nei giorni più importanti dell’anno creando dei precisi orologi Solari su cui l’uomo si basava per regolare il suo intimo rapporto con la Natura con le attività legate alla Terra. Con questa iniziativa si cerca di condividere la bellezza e la magia Apuana con chi ama la propria terra e la vuole conoscere ancora più a fondo. In allegato foto evento.

Domenica 12 gennaio ore 8,50 appuntamento alla chiesa di Cardoso di Stazzema Lu per poi andare a piedi con un percorso facile di 35 minuti al dosso roccioso di Trogna dove alle 10 apparirà il Sole nella spaccatura tra i monti Nona e Procinto che illuminerà di nuova luce i “Pennati di Trogna”. In questo sito sono incisi sulla roccia i simboli antichi del Pennato (attributo del Dio Etrusco-Romano, “Silvano” il signore della selva), una peculiarità tutta Apuana che non ha riscontri nel panorama Europeo delle incisioni rupestri. Invitiamo tutti quanti a portare i propri pennati ( meglio se storici ) per appoggiarli sul sito e poi alzarli tutti assieme al Sole in maniera di buon augurio del nuovo anno.

Si consiglia di portare delle lenti oscurate per osservare il Sole. Al termine per chi vuole, si andrà con un percorso di altri 15 minuti, al piccolo Santuario di S. Leonardo, dove ci sarà la super colazione Ligure-Apuana, (è necessario prenotare per sapere in quanti siamo) verrà richiesto un contributo volontario che servirà per il cibo e la manutenzione della passerella di legno del sito di Trogna. Per informazioni. Francesco 3281590730. Stefano 3381399107

Link video dell’evento Epifania del Pennato 2016 https://www.youtube.com/watch?v=0mWDcDwOouQ

Link libro “ Epifania del Pennato “ sulla simbologia del Pennato Apuano anno 2014 http://www.pezzinieditore.com/storia-varie/285-alpi-apuane-epifania-del-pennato-9788868470265.html

link trailer “ Erano gli stessi Sogni ”. Documentario sulle Incisioni Rupestri ambientato nelle Alpi Apuane anno 2014 https://www.youtube.com/watch?v=X9CUpZedpWs

Il libro e il documentario si possono trovare durante la manifestazione