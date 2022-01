Addio plastica usa e getta: dalle stoviglie alle cannucce, tutti i prodotti vietati dal 14 gennaio e le sanzioni previste

Mancano ormai pochissimi giorni. Dopo continui rinvii, il 14 gennaio dovremo (finalmente!) dire addio ai diversi prodotti di plastica usa e getta. A stabilirlo è il decreto legislativo 196/21, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che attua la direttiva della Comunità europea 2019/904, la cosiddetta “SUP” (Single use plastic). Sta per iniziare quindi una piccola rivoluzione green anche nel nostro Paese. Ma quali sono gli oggetti in plastica monouso che non saranno più messi in vendita? Tra questi non troviamo solo posate e piatti, ma anche gli utilizzatissimi bastoncini cotonati, ma purtroppo non saranno messi al bando – ad esempio – i palloncini altamente inquinanti, ma soltanto le aste usate per sostenerli. Non solo. Si troveranno ancora sul mercato anche i bicchieri di plastica, tra gli oggetti monouso più usati in assoluto.