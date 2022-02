Addio ad Antonio Bacci, storico imprenditore di Pietrasanta

Classe 1940, originario di Pietrasanta, inizia a lavorare come mosaicista nella ditta Ferrari&Bacci, fondata dal padre. Grazie alle spiccate capacità imprenditoriali, si mette in proprio e nei primi anni ’70 fonda la Marmi Bacci Srl di Via Aurelia Sud, oggi una realtà leader nel settore nella commercializzazione di blocchi e lastre di marmi pregiati, bianchi e colorati, onici e graniti.