Addio ad Antonella Lualdi, uno dei volti dell’Italia della rinascita

Interlenghi il grande amore, fu popolare tra gli anni ’50 e ’60. Si è spenta a 92 anni

Se ne va nel giorno delle Stelle della rinascita italiana e poi del boom.

Antonella Lualdi, riservata signora del cinema italiano che tra gli anni ’50 e ’60 rivaleggiava in popolarità con Loren e Lollobrigida.

Ma il carattere e la storia sono assai diversi tanto che forse era più nota in Francia che da noi.

Antonella Lualdi (al secolo Antonietta De Pascale) nasce a Beirut il 6 luglio 1931 per puro caso: il padre, ingegnere civile, è in trasferta per la costruzione di un ponte, ha sposato una donna greca, porterà la famiglia dal Libano ad Aleppo per rientrare stabilmente in Italia solo alla fine della guerra mondiale. Qui la ragazza, fa le sue prime prove in teatro, ma qualche foto circola sui rotocalchi e la rivista Hollywood nel 1949 lancia un concorso per trovarle il nome d’arte che conserverà per tutta la carriera.

Arriva a Cinecittà quello stesso anno sul set del Principe delle volpi (girato a Firenze) dove Orson Welles fa il bello e il cattivo tempo, ma è Mario Mattoli a farne una protagonista con il lacrimoso Signorinella, girato dal vero secondo le regole del neorealismo, ma garantito da un cast di veterani del cinema e del teatro. In un lampo quella diciottenne schiva e timorosa si ritrova al centro dell’attenzione e l’anno dopo, con Canzoni per le strade di Mario Landi, diventa icona dello spettacolo popolare.

Il suo partner è infatti Luciano Tajoli (cantante di successo, da sempre innamorato del grande schermo e che ebbe possedimenti anche ad Altopascio) e il film viene ricordato come esemplare del neorealismo d’appendice, votato a storie realistiche, infarcite di melodramma, con motivi orecchiabili che tutti cantano. Per Antonella però, quel set ha un risvolto privato molto più importante: conosce Franco Interlenghi, il protagonista di Sciuscià, che sarà l’uomo della sua vita e la sposerà nel 1955.

Tra passione e tempeste la coppia resterà unita fino alla morte di lui (nel 2015), legata anche da due figli, Antonellina e Stella. Quando scriverà la sua autobiografia nel 2018 comincerà così: “Io dirò sempre un grande ‘grazie alla scrittura di questo libro: il riandare con la memoria alla storia mia e di Franco in tutti i suoi aspetti è stata per me una vera catarsi. Mi ha alleggerita dall’oppressione in cui sono precipitata dopo la scomparsa di mio marito”.

Farà rumore il suo servizio senza veli per Playboy nel 1979, ma di fatto si distacca progressivamente dallo spettacolo, dedicandosi al marito e alle figlie: con Antonellina e la nipote Beatrice Sanjust di Teulada inciderà anche un disco nel 2019. Più tempestosi invece i rapporti con l’altra nipote, Virginia, che aveva portato la nonna, nel 2020, a sporgere denuncia in questura dopo una drammatica lite in casa. Tutto ciò ora si stempera nel ricordo di Antonella Lualdi reginetta del cinema italiano: donna spiritosa e dinamica, curiosa e mai prigioniera del passato, attrice sensibile e in anticipo sul suo tempo. Dallo schermo ti guarda fisso e nei suoi occhi scorrono le immagini di un’Italia che si scopre – dopo le macerie della guerra – al centro di una nuova stagione, ricca di promesse, temprata dal dolore, aperta a “molti sogni per le strade”.

La sua carriera

Tra i suoi film più importanti della carriera Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani dal romanzo di Pratolini, accanto a Marcello Mastroianni, Gabriele Tinti, Anna Maria Ferrero con cui nel 1954 andrà anche al Festival di Cannes. Con Interlenghi, che aveva fatto con successo I vitelloni di Federico Fellini, recita insieme in vari film di metà anni ’50 come Il più comico spettacolo del mondo (1953) di Mario Mattoli, Gli innamorati (1955) di Mauro Bolognini, Padri e figli (1957) di Mario Monicelli e Giovani mariti (1958) di Mauro Bolognini. Senza il marito lavora in A Parigi in vacanza (1957) di Georges Lacombe, Il colore della pelle (1959) di Michel Gast, I delfini (1960) di Francesco Maselli, Appuntamento a Ischia (1960) di Mario Mattoli, Il disordine (1962) di Franco Brusati, Gli imbroglioni (1963) di Lucio Fulci, Se permettete parliamo di donne di Ettore Scola (1964), accanto a Gassman, La colonna di Traiano (1969) di Mircea Dragan e Un caso di coscienza (1969) di Giovanni Grimaldi.