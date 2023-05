Addio a Tina Turner, regina del rock

Addio a Tina Turner, regina del rock’nroll

La cantante aveva 83 anni. Si è spenta a Zurigo dopo una lunga malattia. Nella sua vita ha vinto ben otto Grammy, più 4 onorari.

Ti La regina del rock, cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, si è spenta nella sua abitazione a Kusnacht, vicino Zurigo. Lo ha annunciato il suo portavoce: “Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”, queste le parole del suo portavoce, che poi continua: “Ci sarà una cerimonia funebre privata a cui parteciperanno amici intimi e familiari. Si prega di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile”, ha concluso.

Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock (Brownsville, 26 Novembre 1939 – Küsnacht, 24 maggio 2023), è stata una cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, tra le più famose e acclamate interpreti della musica rock.

Con una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni sessanta agli anni duemila, è stata definita “La regina del rock and roll”. Nel 1991 è stata inserita assieme all’ex marito Ike Turner (con il quale ebbe un rapporto tormentato con anni di abusi) nella Rock and Roll Hall of Fame, e nel 1967 fu la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone[4]. Nel 1986 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Conseguì il primo successo commerciale a cavallo tra gli anni sessanta e settanta assieme al marito Ike Turner con il duo Ike & Tina Turner, con il quale incise singoli di fama internazionale come It’s Gonna Work Out Fine, River Deep – Mountain High, Nutbush City Limits e, in particolare, la celebre cover di Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. I due divorziarono professionalmente nel 1976 al termine di un rapporto sentimentale molto travagliato, a cui seguì un periodo di oblio commerciale per la Turner. Durante gli anni ottanta ritornò al grande successo internazionale con l’album Private Dancer del 1984, certificato platino in vari paesi con milioni di copie vendute e la hit What’s Love Got to Do with It che divenne il suo unico primo posto nella U.S. Billboard Hot 100. Tale popolarità riacquisita continuò con singoli da Top 10 come Better Be Good to Me, Private Dancer, We Don’t Need Another Hero, Typical Male, la cover di The Best di Bonnie Tyler e I Don’t Wanna Fight. Nel 1999 pubblicò il suo ultimo album Twenty Four Seven mentre al termine del Tina!: 50th Anniversary Tour nel 2009 si ritirò dalle scene pubbliche.

La cantante ha avuto una lunga relazione artistica e personale con Ike Turner. Nel 2013, dopo avere vissuto quasi vent’anni con il compagno Erwin Bach nel paesino di Küsnacht, nei pressi di Zurigo, ricevette la cittadinanza svizzera. Il 24 Ottobre dello stesso anno rinunciò al passaporto statunitense e alla doppia cittadinanza, mantenendo solo quella elvetica.

Turner rivelò nel suo libro di memorie del 2018 Tina Turner: My Love Story di avere sofferto di malattie potenzialmente letali. Nel 2013, tre settimane dopo il suo matrimonio con Erwin Bach, ebbe un ictus e dovette sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione per imparare a camminare di nuovo. Nel 2016 le fu diagnosticato un cancro intestinale. La Turner optò per i rimedi omeopatici per curare la sua ipertensione che alla fine le causò danni ai reni e un’insufficienza renale. Le fu consigliato un trapianto di reni ma le possibilità di ricevere un rene erano scarse e fu esortata a iniziare la dialisi. Turner valutò il suicidio assistito e si iscrisse a Exit, un’associazione che ne guida il processo, ma Bach si offrì di donarle un rene. Il trapianto ebbe luogo il 7 Aprile 2017.

Il 4 Luglio 2018 si suicidò a 59 anni Craig Raymond Turner, il primogenito della cantante, avuto a 18 anni da Raymond Hill, sassofonista della sua band Kings of Rhythm.

La Turner si definiva battista buddista, alludendo alla sua educazione nella chiesa battista e alla sua successiva conversione al buddismo.