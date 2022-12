Addio a Lando Buzzanca

L’attore aveva 87 anni. Aveva recitato in oltre 110 film. L’ultima fase della sua vita segnata da ricoveri ed polemiche tra la compagna e i figli della prima moglie,

L’attore si è spento a Villa Speranza dove era ricoverato da circa un mese.

Se ne è andato uno degli attori e volti più conosciuti del cinema e della tv italiana. Lui che dell’esuberanza e della simpatia aveva in parte fatto la sua cifra creativa. Un anno trascorso in una Rsa, seguito da un ricovero in ospedale e poi in un centro di riabilitazione. Acciacchi, cadute, malattie, ed anche uno strascico di polemiche che lascia un senso di amarezza.

