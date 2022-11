ad inizio dicembre con il Gr Toscana Outdoor tre appuntamenti con escursioni a piedi e nordic walking

Con il G.R. Toscana Outdoor Guide Ambientali Escursionistiche che si occupa di escursionismo, nordic walking, mountain bike, outdoor training e sentieristica, rende noto che ha in programma tre momenti dedicati alle escursioni a piedi e di nordc walking due in questo fine settimana con l’evento speciale di sabato esclusivamente di pomeriggio con apericena e occasione per scambiare gli auguri di Natale e uno a cavallo della festa dell’8 dicembre fino alla domenica successiva.

Sabato 3 dicembre dalle ore 15.30 alle 18.30 edizione speciale dell’iniziativa Escursioni del Sabato: anello di Massaciuccoli e Radicata in edizione esclusivamente pomeridiana con orario ritardato e rientro notturno (consigliata la lampadina frontale) ed al termine, apericena finale in allegria (è possibile partecipare anche solo all’escursione o solo all’apericena) e sarà anche occasione nell’incontro per scambiare gli auguri di Natale e, in anteprima, verrà presentato il calendario dei viaggi escursionistici 2023).

<<Prima parte dell’itinerario diversa dal solito – spiega la guida ambientale escursionistica Guido Sesti – siamo infatti nei terreni che circondano il lago di Massaciuccoli, con i suoi spazi aperti ma anche con i canali ed i sentieri affogati nella vegetazione tipica delle aree umide. Un ambiente ricco di fascino romantico e decadente. Ci innalziamo poi sulle panoramiche colline che separano il lago dalla piana di Lucca, ammirando l’incantevole panorama che si apre sotto i nostri occhi fino ai fitti boschi di San Rossore ed il mare sullo sfondo. Raggiungeremo il crinale per ridiscendere, in ambiente decisamente diverso, in direzione di Balbano e poi chiudere l’anello nuovamente sulle rive del lago. Con l’occasione, a fine escursione, faremo un’apericena con gli auguri natalizi presso un caratteristico locale sul lago. La partecipazione all’apericena è libera: puoi partecipare solo all’escursione o anche venire solo all’apericena>>.

La camminata si sviluppa su un persorso di circa 9 k.; dislivello complessivo 200 metri; difficoltà E- (Escursionistico facile); costo: 10 euro che comprende servizio di Guida Ambientale, copertura assicurativa (L. 4/13; LRT 42/2000; Soci Lagap). Per l’apericena: 20 euro che comprende antipasto misto toscano, giro pizza, bevande e caffè. Necessaria la prenotazione.

Domenica 4 dicembre ore 9-18 per le Escursioni d’aMare camminata in liguria a Tramonte, la sesta delle 5 Terre. Arrivare a Campiglia è già un’emozione di per sé. La strada, infatti, sale dal golfo di La Spezia e termina affacciandosi sul mare dall’alto delle scogliere. Il territorio che si estende davanti e sotto di noi è chiamato Tramonte. Non è un paese, ma bensì tutta la scogliera che degrada verso il mare e offre sempre, come si intuisce dal nome, una spettacolare vista del tramonto. In questa zona, si sviluppano numerosi sentieri che collegano Campiglia con piccoli nuclei di case quali, in particolare, Schiara ed il Persico. L’ escursione vuole raggiungere questi due affascinanti borghi e, perché no, anche la riva del mare con uno sviluppo di 8 Km. Circa; con dislivello complessivo 650 metri; difficoltà E (Escursionistica); costo: 15 euro che comprende servizio di Guida Ambientale, copertura assicurativa (L. 4/13; LRT 42/2000; Soci Lagap).

Nei giorni 8, 9, 10, e 11 dicembre quindi nel lungo week end dell’Immacolata per la proposta del Viaggio Escursionistico si svolgerà un Terme Trek dei Colli Euganei. Facili escursioni mattiniere, adatte al nordic walking, sulle colline del Parco Regionale dei Colli Euganei. Pomeriggio libero per relax nelle piscine termali di Abano Terme o per turismo tra i caratteristici borghi medioevali, siti archeologici, storiche ville venete o anche, visita a Padova o Venezia con pernottamento in hotel.

Per iscriversi a queste tre occasioni di escursione scrivere a: g.r.toscanaoutdoor@gmail.com.