Sarà inaugurata sabato 6 novembre alle ore 16.00 al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori la mostra “La scuola…una volta’ a cura dell’associazione culturale ‘Ponte, realizzata in collaborazione con il Comune.

Interverranno al taglio del nastro l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti, Tina Centoni, ex dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Capannori e Sebastiano Micheli, presidente dell’associazione culturale ‘Ponte’.

La mostra, che resterà aperta fino al 20 novembre, espone foto d’epoca sulla scuola dall’inizio del Novecento fino agli anni Sessanta che immortalano scolaresche ed edifici scolastici della provincia di Lucca con particolare attenzione alla realtà scolastica del territorio capannorese. In mostra anche vecchi arredi scolastici come banchini e lavagne e materiali didattici del passato.

Il Museo Athena è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.30 ed il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.00.

Per informazioni tel 0583 428784. Per visitare la mostra è necessario essere in possesso del Green Pass.