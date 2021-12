AD ARTEMISIA LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI ‘UN BIMBO MI ASPETTA’ E ‘MAMMA, TU IN CHE PANCIA SEI NATA?’

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE AD ARTEMISIA LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI ‘UN BIMBO MI ASPETTA’ E ‘MAMMA, TU IN CHE PANCIA SEI NATA?’

Giovedì 16 dicembre alle ore 17.30 nella sede del centro educativo ‘Piccola Artèmisia, in via Guido Rossa a Capannori, si parlerà di adozioni con la presentazione di due libri: ‘Un bimbo mi aspetta’ di Arnaldo Funaro (Log Edizioni) e ‘Mamma, tu in che pancia sei nata?’ di Sara Anceschi (Edizioni Ets). Saranno presenti alcuni operatori del territorio per approfondire il tema dell’adozione e dare informazioni.

E’ previsto un massimo di 20 partecipanti. La partecipazione è su iscrizione (piccolaartemisia@comune. capannori.lu.it).

L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook di Piccola Artèmisia.