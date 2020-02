Letteratura, filosofia e cinema. Sono i tre filoni al centro di ‘Pòstera-Il futuro che manca’ la nuova manifestazione culturale promossa dal Comune e dal cineforum Ezechiele 25,17 rivolta a bambini, giovani ed adulti in programma al polo culturale Artèmisia di Tassignano e ad Artè a partire da venerdì 14 febbraio.

La manifestazione che si svolgerà fino ad aprile si articola in varie attività: presentazione di libri, conferenze filosofiche, proiezioni di film, letture per bambini, laboratori esperienziali sul futuro per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Alla loro realizzazione collaborano Slow Food, i volontari di Nati per leggere, Artebambini e il corso di Studi di Filosofia dell’Università di Pisa. Nel mese di maggio quale naturale sviluppo di Pòstera è in programma un importante Festival.

“Pòstera è una nuova proposta culturale con la quale vogliamo offrire a tutti, bambini ragazzi e adulti la possibilità di avvicinarsi alla letteratura e alla lettura, alla filosofia e al cinema attraverso vari eventi che guardano al domani – spiega l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti-. Ne saranno protagonisti scrittori noti e meno noti, affermati accademici e giovani universitari. Un nuovo spazio di discussione culturale intergenerazionale e interculturale per gettare un nuovo sguardo sul futuro e in qualche modo contribuire a progettare ciò che ancora deve venire. Una manifestazione composita e ricca di spunti e sollecitazioni culturali che a maggio culminerà in un festival di quattro giorni che vedrà la partecipazione di ospiti di caratura nazionale. Artèmisia si conferma sempre più un luogo aperto alla cultura e alle nuove proposte punto di riferimento, non solo per i nostri cittadini, ma anche per tutta la Piana di Lucca”.

Il programma completo:

Attività adulti (Artémisia): venerdì 14 febbraio ore 17.30 presentazione del libro di Vanni Santoni ‘I fratelli Michelangelo (Mondadori) con il coordinamento di Alessandro Viti; venerdì 21 febbraio ore 17.30 presentazione del libro di Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu ‘Divieto d’infanzia’(BFS Edizioni) con il coordinamento di Elisa Lencioni e Alice Pinochi; venerdì 27 febbraio ore 17.30 presentazione del libro di Flavia Piccinni ‘Bellissime’ (Fandango Libri) con il coordinamento di Federico Favali; giovedì 5 marzo ore 21 conferenza ‘Benvenuti nel realismo capitalista’ con Maurizio Alfonso Iacono, filosofo, già ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Pisa (coordina Matteo Marcheschi); mercoledì 11 marzo ore 17.30 incontro sul tema ‘La filosofia e i tempi del possibile. Passato-Futuro’ con la partecipazione di Guido Frilli, Matteo Marcheschi, Tommaso Parducci; venerdì 13 marzo ore 21 presentazione del libro di Michele Cecchini ‘Il cielo per ultimo’ (Bollati Boringhieri) con il coordinamento di Pierdario Marzi; mercoledì 18 marzo ore 17.30 presentazione del libro di Sergio Viti ‘Storie di aula e di cava tra scuola e società negli anni ’70’ (Manifestolibri) con il coordinamento di Orazio Trinchera, giovedì 19 marzo ore 21 presentazione del libro di Stefano Tofani ‘Fiori a rovescio’ con il coordinamento di Lorenzo Orsi; giovedì 2 aprile ore 17.30 conferenza ‘Le due profezie di Immanuel Kant’ a cura di Giovanni Paoletti (coordina Tommaso Parducci); giovedì 9 aprile ore 17.30 presentazione del libro di Federica Giardini, Sara Pierallini, Federica Tommasello “La natura dell’economia. Femminismi, economia politica, ecologia” con il coordinamento di Federico Favali; giovedì 16 aprile ore 17.30 incontro sul tema ‘La filosofia e i tempi del possibile. Futuro-Passato ‘con la partecipazione di Guido Frilli, Matteo Marcheschi, Tommaso Parducci; giovedì 23 aprile ore 21 conferenza ‘I cattivi nella cultura di Massa: dal lupo cattivo a Joker’ a cura di Alberto Mario Banti (coordina Lorenzo Orsi).

Attività ragazzi (Artémisia): sabato 15 febbraio ore 10.30 Letture per bambini da 0 a 6 anni e loro famiglie sul tema ‘Attesa’ a cura dei volontari Nati per leggere; sabato 14 marzo ore 10.30 Letture per bambini da 0 a 6 anni e loro famiglie sul tema ‘Clima e ambiente’ a cura dei volontari ‘Nati per leggere’; martedì 24 marzo, martedì 31 marzo, martedì 7 aprile ore 15.00 laboratorio esperienziale sul futuro rivolto ai ragazzi delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado a cura di Valentina Fuso, Marco Monti, Federica Francesconi, Elisa Lencioni, Alice Pinochi; sabato 18 aprile ore 10.30 Letture per bambini da 0 a 6 anni e loro famiglie sul tema ‘Temporalità’ a cura dei volontari ‘Nati per leggere’.

Cinema (Arté):” lunedì 24 febbraio ore 20.45 proiezione del documentario ‘Antropocene- L’epoca umana’ regia di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier con Alicia Vikander (Canada 2018, 87′); lunedì 23 marzo ore 20.45 ; proiezione di ‘Joker’ , regia di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Robert De Niro (Usa 2019, 122′); lunedì 6 aprile ore 20.45 proiezione di ‘Captain Fantastic’ regia di Matt Ross, con Viggo Mortensen e George MacKay (Usa 2016, 118′); lunedì 20 aprile ore 20.45 proiezione di ‘La vita invisibile di Euridice Gusmao’ regia di Karim Ainouz con Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Barbara Santos (Brasile, 2019, 139′). Al termine di ogni proiezione è in programma un commento di Pierdario Marzi, esperto di cinema.