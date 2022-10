AD ARTEMISIA IL CICLO DI INCONTRI “ACROSS THE UNIVERSE: VIAGGIO NEL COSMO DELLE DIFFERENZE”

Il 14,15 e 16 ottobre

Promosso dal Comune grazie ai fondi della Rete RE.A.DY.

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre, si terrà presso il Polo Culturale Artémisia di Tassignano un ciclo di incontri dal titolo “Across the Universe: viaggio nel cosmo delle differenze”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Capannori e realizzata grazie ai fondi della Rete RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, con la collaborazione dell’associazione di promozione sociale LuccAut.

Grazie a questo evento il Comune intende mettere a disposizione del territorio e della cittadinanza strumenti culturali per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine, lingua, ceto sociale, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

Il titolo “Across the Universe:viaggio nel cosmo delle differenze” esprime l’opportunità di aprirsi a mondi sconosciuti, di dare nome a “nuovi corpi”, di prendere coscienza della vastità e della pluralità delle realtà esistenti e di sentirsene parte. L’universo è infinito e in espansione: proprio come le differenze che caratterizzano l’umanità.

“E’ con convinzione che collaboriamo a questa iniziativa, perchè crediamo che sia necessario promuovere azioni volte a combattere le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, compiendo soprattutto un’azione culturale, così come intende fare questo evento– afferma l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Ringraziamo la rete RE.A.DY e l’associazione LuccAut per il contributo e la collaborazione a questa iniziativa”.

Il programma del ciclo di incontri contiene attività molto diversificate: conferenze frontali, mostra fotografica, momenti di confronto, laboratori per bambini/e, per giovani e per adulti, una biblioteca vivente, spettacoli teatrali, tango queer. Tutte le attività sono gratuite, per alcune di esse è richiesta la prenotazione. L’iniziativa non è a scopo di lucro.

L’iniziativa è realizzata grazie alla preziosa collaborazione e partecipazione attiva delle seguenti realtà e persone:

AGEDO Toscana, Amnesty International, Echo, Hex Ludus, presidio Libera “Giuliano Guazzelli”, Libertango Club Pistoia, Ludissea 42, Maschile Plurale Lucca, Azione Gay e Lesbica, progetto My SElf, Patrizia Lazzari, Ethan Ricci.

Il programma:

Venerdì 14 ottobre:

Mostra fotografica di Ethan Ricci, classe 1964, trans AFAB (FtM) non binario. Pittore, decoratore, restauratore, grafico, web designer, fotografo, scrittore, prima lesbofemminista poi transfemminista. È presente sul Web con due siti e una pagina Facebook. Oggi si occupa perlopiù di fotografia, beni culturali, in particolare della sua città (Lucca) e offre il suo occasionale contributo in favore della comunità LGBTQIA+, testimoniando criticamente la propria esperienza personale. Le fotografie rimarranno esposte in Sala Pardi ad Artèmisia per tutta la durata del ciclo di incontri.

Ore 17:00: apertura del ciclo di incontri “Across the Universe: viaggio nel cosmo delle differenze” a cura di LuccAut, Comune di Capannori e presentazione delle realtà coinvolte.

Dalle 17:30 alle 19:00 – Sala Pardi: Lettura condivisa. LuccAut organizza un gruppo di lettura condivisa utilizzando i libri donati alla Biblioteca comunale ‘Ungaretti’ grazie ai fondi RE.A.DY stanziati nel 2021. Verrà inoltre organizzato un angolo per consigliare nuovi titoli di libri da acquistare per incrementare l’offerta letteraria su tematiche LGBT+ della biblioteca.

Dalle 21.00 alle 23:00 -Sala Pardi: Omobitransfobia: un pilastro patriarcale. Maschile Plurale Lucca organizza un dibattito con moderatore. Verranno introdotti alcuni temi relativi alla mascolinità tossica e al patriarcato in relazione con le discriminazioni, in particolare con un focus sull’omobitransfobia. Si forniranno esempi concreti e vissuti personali, ponendo anche domande stimolo e input coinvolgendo il pubblico in un dibattito su come riconoscere questi atteggiamenti anche in noi stessi, e come combatterli attivamente nel quotidiano.

Sabato 15 ottobre :

Mostra fotografica di Ethan Ricci, Sala Pardi.

Dalle 15:00 alle 18:00- Sala Pardi: Giochi con me? L’associazione Ludissea 42 organizza una sessione di giochi da tavolo. Il gioco abbatte qualunque tipo di barriera, sia culturale che mentale.

Dalle 15:00 alle 17:00 – Sala Lettura Laboratorio ludico/letterario per bambine e bambini e ragazze e ragazzi per sensibilizzare al rispetto e al valore dell’umanità. A cura di Amnesty International gruppo di Lucca. Numero massimo di partecipanti 10, prenotazione obbligatoria a isola.francesca@virgilio.it .

Dalle 17:30 alle 18:00- Sala Lettura: My SElf, presentazione del cortometraggio in fase di crowdfunding.

Dalle 18:00 alle 19:00 -Sala Lettura: il progetto My SElf organizza una breve attività dedicata ai bambini: l’illustratrice Rebecca Tozzetti sarà a disposizione per realizzare ritratti fantasy elfici e per scattare foto con le orecchie elfiche. Massimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria a myselfshortfilm@gmail.com

Dalle 18:30 alle 19.30 – Sala Pardi – proiezione del cortometraggio ‘Mumble Mumble’ di Patrizia Lazzari. Il corto affronta il problema del coming out e dell’omofobia interiorizzata, ha partecipato a diverse rassegne e festival per cortometraggi. Nel 2019 è stato premiato come miglior corto italiano della XV edizione di “Immaginaria Film Festival” di Roma.

Dalle 22.00 alle 23:00 – Sala Pardi- : Tango Queer, con l’associazione Libertango Club Pistoia, per muovere i corpi oltre i ruoli tradizionalmente assegnati.

Domenica 16 ottobre:

Mostra fotografica di Ethan Ricci, Sala Pardi.

Dalle 15:00 alle 17:00 Biblioteca vivente. Nata in Danimarca negli anni Ottanta è un metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca. Nella realtà le categorie non esistono, esistono solo le persone con le loro storie personali, le loro scelte e i motivi che le hanno determinate. Grazie a questo strumento i “lettori” possono entrare in contatto con persone con le quali nella quotidianità non avrebbero occasione di confrontarsi.

A cura di LuccAut, con il supporto di Agedo, Echo, Azione Gay e Lesbica. Area esterna se bel tempo, in caso di maltempo in Sala Pardi

Dalle 15:00 alle 16:30 (solo in caso di bel tempo): Narrati. Laboratorio di narrazione della diversità. Per giovani dai 16 ai 22 anni. A cura di LuccAut, gradita la prenotazione a luccaut@gmail.com .

Dalle 17:00 alle 18:00 – Sala Pardi: Agedo on stage, storia semi seria di quattro mamme attiviste. Agedo Toscana organizzerà una performance teatrale sulla tematica del coming-out delle proprie figlie e dei propri figli : “attraverso la condivisione di come abbiamo accolto i coming out delle nostre figlie e dei nostri figli il nostro obiettivo è quello di dare una rappresentazione positiva, seppur non scevra a volte di difficoltà, delle nostre famiglie, di come abbiamo affrontato il coming out familiare, di come aver affrontato tematiche a volte nuove ci abbia arricchito”.

Dalle 15:00 alle 17:00 – Sala Lettura- Sottosopra. Laboratorio/gruppo di lettura per bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni. Organizzato dal presidio di Libera “Giuliano Guazzelli” – Lucca. I libri proposti fanno parte della collana Sottosopra, da sempre impegnata a promuovere la formazione di bambine e bambini liberi di pensare e di pensarsi. Attraverso esempi semplici e legati al vissuto dei bambini possono far guardare le cose quotidiane (le scelte di abbigliamenti, di abitudini, dei giochi, dello sport…) con occhi diversi e più attenti. Massimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria a vchiara94@hotmail.it.

Dalle 18:00 alle 19:00- Sala Lettura: La Pelle che Gioco. L’associazione Hex Ludus realizza un incontro frontale sul mondo del gioco di ruolo: la conoscenza e l’espressione del sé, in particolar modo delle parti solitamente nascoste, attraverso il gioco. Il gioco di ruolo è un’esperienza immersiva che permette di sperimentare in uno spazio sicuro, caratterizzato da regole condivise e rispetto reciproco, situazioni sociali e meccaniche relazionali nuove attraverso il proprio personaggio.

Dalle 18.30 alle 19:30 – Sala Pardi –Tango Queer, con l’associazione Libertango Club Pistoia, per muovere i corpi oltre i ruoli tradizionalmente assegnati.