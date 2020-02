ad Artè è in programma la conferenza – concerto ‘Emozioni in Musica’ promossa dal Comune in collaborazione con Translational Music.

Mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 ad Artè è in programma la conferenza – concerto ‘Emozioni in Musica’ promossa dal Comune in collaborazione con Translational Music. L’iniziativa che propone momenti di musica alternati a condivisioni scientifiche sulle emozioni, ed in particolare, sul loro rapporto con le capacità cognitive vedrà protagonisti Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova, esperta di psicologia dell’apprendimento, Emiliano Toso, musicista compositore e biologo cellulare che con la sua musica, suonata con strumenti acustici accordati a 432Hz, promuove stati di rilassamento e aumenta attenzione e creatività ed Ernesto Burgio pediatra che da anni si occupa di biologia molecolare ed epigenetica. L’iniziativa, ad ingresso libero , sarà preceduta nel pomeriggio da un incontro formativo con Daniela Lucangeli ed Ernesto Burgio in programma alle ore 16.30 nell’auditorium di San Romano a Lucca rivolto ai docenti dei quattro istituti comprensivi di Capannori nell’ambito del ‘Patto per la Scuola’.