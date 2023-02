Ad Aprile e a Giugno 2023 abbiamo in programma due bellissimi cammini su alcuni tratti della Via Francigena in Toscana. Come veri pellegrini affronteremo il cammino zaino in spalla e troveremo ospitalità negli ostelli presenti nei vari punti tappa! Per partecipare ai nostri trekking basta seguire il link e provvedere all’iscrizione. Dati i pochi posti disponibili, in caso di prenotazione, ti chiediamo di impegnarti a partecipare e di avvisare celermente nell’eventualità che tu non possa partecipare. Ricordiamo a tutti che per iscriversi ai nostri trekking di 2 o più giorni è necessario tesserarsi a Piedi in Cammino – Federazione Italiana Escursionismo. Con il tesseramento avrai una copertura assicurativa per partecipare alle escursioni e ai trekking delle Associazioni affiliate in Italia (FIE) e in tutta Europa (ERA). Ti aspettiamo in cammino!