AD ALTOPASCIO SI È INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Altopascio, 21 ottobre 2023 – Si è ufficialmente insediato il consiglio comunale dei ragazzi di Altopascio. Questa mattina, nella sala consiliare della cittadina del Tau, sui banchi erano seduti speciali consiglieri: i piccoli, di quarta e quinta elementare, rappresentanti delle quattro scuole primarie del territorio, chiamati ad eleggere il presidente e il vicepresidente. Un momento molto emozionante, introdotto dalle parole della presidente Rina Romani, del sindaco Sara D’Ambrosio e degli assessori e dei consiglieri comunali altopascesi.

Spetterà a Gabriele Ferlizzo svolgere il ruolo di presidente, mentre Gemma Carrara per un voto è stata eletta vicepresidente. Gli altri componenti dell’assise dei giovani sono Giovanni Bertini, Paride Biagi, Francesco Borselli, Aurora Castellini, Jacopo Cecchi, Gabriele Dervishi, Antonio Di Napoli, Arturo Dini, Romina Dragotti, Mattia Ferlizzo, Matteo Frosinni, Rei Guberja, Dylan Marrone, Leonardo Seghieri e Vanessa Tuga.

“Alla giornata di oggi – spiega la presidente del consiglio comunale, Rina Romani, con gli assessori Alessio Minicozzi e Valentina Bernardini – ci siamo arrivati dopo un’ esperienza di cittadinanza attiva che ha coinvolto interamente l’istituto comprensivo di Altopascio. Nelle settimane scorse si sono svolte le votazioni dei rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi, addirittura nella scuola primaria di Altopascio i docenti avevano allestito un vero e proprio seggio. Gli insegnanti, che ringraziamo, hanno promosso assemblee e incontri per discutere di concetti come rappresentanza, democrazia e diritto/dovere di voto. Tutto questo si può considerare una delle forme di partecipazione all’amministrazione comunale più innovative degli ultimi anni: un vero e proprio apprendistato di cittadinanza attiva, che ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nella vita del proprio territorio in modo diretto e libero”.

Si tratta infatti di uno strumento di aggregazione giovanile, di rappresentanza e di partecipazione alla vita della propria comunità, utile per stimolare e porre tematiche, farsi ascoltare e conquistarsi uno spazio di protagonismo e di autonomia. “È un progetto a cui teniamo moltissimo – aggiunge il sindaco -, che si inserisce pienamente nella volontà complessiva dell’amministrazione comunale di rendere Altopascio un paese sempre più a misura di giovani e bambini, perché un paese a misura di bambini è un paese a misura di tutti. Con la stessa visione è da leggere la crescente attività dello Spazio giovani di Altopascio, che sta diventando un punto di riferimento sempre maggiore per bambini e ragazzi, adolescenti e giovani adulti, il percorso sulla street artist, il continuo investimento nelle scuole e nelle politiche per la famiglia e l’avvio del percorso per rendere Altopascio città Unicef amica dei bambini e degli adolescenti. A tutti i ragazzi rivolgo un grande in bocca al lupo”.