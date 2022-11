AD ALTOPASCIO ARRIVANO LE LETTURE DEDICATE AI PIÙ PICCOLI

Altopascio, 18 novembre 2022 – Ad Altopascio si va diritti alle storie con la settimana nazionale Nati per Leggere, che fino al 27 novembre proporrà numerose occasioni di lettura e condivisione per i piccoli e le loro famiglie, pensate dall’amministrazione comunale insieme a Biblioteca “A. Carrara”, assessorato alle politiche turistico-culturali, assessorato al welfare e pubblica istruzione, associazione Alchèmia e gruppo volontari Nati per leggere.

“Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa – spiegano gli assessori Alessio Minicozzi e Valentina Bernardini -. Grazie alle pagine dei libri e alle parole delle storie, possiamo farlo. Le storie diventano infatti quel diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini”.

Si parte domenica 20 novembre, alla Riserva Naturale del Lago Sibolla, grazie alla collaborazione con l’associazione Natura di Mezzo, con letture a tema alberi, natura, ambiente: dalle 10 alle 11 per i bambini/e da 3 a 6 anni; dalle 11 alle 12 per i bambini/e da 2 a 3.

Il secondo appuntamento sarà lunedì 21 novembre, al Nido domiciliare “Le Ciliegine” (Marginone), con “Storie Piccine”: alle 15.45 per i bambini/e da 12 a 36 mesi. Giovedì 24 novembre, i volontari di Nati per Leggere accoglieranno i bambini dai 12 ai 36 mesi al Nido comunale “Primo Volo” di Spianate, con l’appuntamento “Parole e coccole”. L’ultimo doppio incontro sarà alla Biblioteca Comunale “A. Carrara” (piazza Vittorio Emanuele – Altopascio): sabato 26 novembre, dalle 10 alle 11, le letture saranno dedicate ai bambini/e 0-18 mesi e dalle 11 alle 12 per la fascia 18 mesi-3 anni.

Tutte le iniziative saranno gratuite, su prenotazione.

Per iscrizioni inviare e.mail a crescerelettori@comune. altopascio.lu.it, indicando il nome, cognome, data di nascita del bambino/a e un recapito telefonico

La Settimana nazionale Nati per Leggere è stata istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. È stato scelto questo periodo per la ricorrenza della Gionata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre.