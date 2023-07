AD ALTOPASCIO ARRIVA LO “STREET FOOD FESTIVAL E MUSICA SOTTO LE STELLE”

Un fine settimana di cibo, musica live, luna park e attività per i più piccoli

Altopascio, 6 luglio 2023 – Da domani, venerdì 7 luglio, fino a domenica 9, dalle 18, nel centro di Altopascio (piazza Vittorio Emanuele e piazza della Magione), appuntamento con lo “Street food Festival e musica sotto le stelle”, a cura di Foody Beer Fest – Music and Enjoy. Un fine settimana di ottimo cibo, musica e divertimento sotto le stelle, con un occhio di riguardo anche alle famiglie e ai bambini. Sia sabato che domenica, infatti, dalle 18 alle 23, in piazza Vittorio Emanuele ci sarà “Pompieropoli: pompieri per un giorno”, una serata di attività per bambini, che potranno calarsi nei panni dei vigili del fuoco sperimentando percorsi, giochi, prove a tema. L’ingresso è libero. Sarà presente inoltre anche una grande area giochi, mentre, in piazzale Aldo Moro, è già attivo il luna park. Spazio anche alla musica e alle performance live. La serata di domani, venerdì, sarà al ritmo delle hit degli anni Novanta con “Crazy 90s – Il party anni 90”, si prosegue poi sabato sera con le intramontabili canzoni di Vasco Rossi con “Il Resto della Ciurma – Vasco Rossi Tribute Band”. I tre giorni di festa si concludono domenica con una serata all’insegna della musica dance con il dj set e live music di Steve Martin Dj.

Le aree food truck e per la birra sono aperte dalle 18, i partecipanti potranno scegliere tra una varietà infinita di patatine fritte, arrosticini, vassoi per l’aperitivo e tantissime altre golosità, accompagnate da ottime birre spillate e cocktail per tutti i gusti. Per informazioni contattare il numero 347.9153907.

Le serate sono libere e a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni www. ioscelgoaltopascio.com.