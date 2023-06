AD ALTOPASCIO ARRIVA IL CINEMA SU QUATTRO RUOTE PER PORTARE LA MAGIA DEL GRANDE SCHERMO NELLE FRAZIONI DI SPIANATE, MARGINONE E BADIA POZZEVERI

Altopascio, 16 giugno 2023 – Arriva il cinema su quattro ruote nelle frazioni di Altopascio, negli spazi dei comitati paesani per regalare sei serate di magia e di bellezza sotto le stelle. È questa una delle novità più attese del Luglio altopascese 2023, organizzata dall’amministrazione comunale insieme a Cinemoving di Lorenzo Minoli, presentata oggi dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dagli assessori Adamo La Vigna e Alessio Minicozzi e dai referenti dei comitati paesani di Badia Pozzeveri, Marginone (Circolo Fo.Ri.Ma.), Spianate (Pro Loco) e Centro commerciale naturale di Spianate.

Sei appuntamenti – tra fine giugno e inizio agosto -, completamente gratuiti, per altrettante pellicole pensate per incontrare i gusti del vasto pubblico, dalle famiglie ai bambini, tra ilarità, commedia, film d’animazione e, decisione degli ultimi giorni, un doveroso omaggio a Francesco Nuti. “Questa è la prima edizione del cinema all’aperto itinerante nelle frazioni – spiegano gli amministratori – un format che abbiamo fortemente voluto e che quest’anno siamo riusciti a realizzare grazie all’incontro con Cinemoving di Lorenzo Minoli, che organizza questa iniziativa in molti grandi centri italiani. Fondamentale è stato il coinvolgimento dei comitati paesani, che organizzeranno anche una serie di iniziative di contorno proprio per rendere ancora più gradevole e partecipata la serata. L’obiettivo infatti è valorizzare chi sta sul territorio e dare ai cittadini nuove opportunità e occasioni di vivere gli spazi della frazione, di ritrovarsi, di trascorrere del tempo insieme. Il cinema “Puccini” resterà aperto per tutta l’estate, ecco quindi che abbiamo cercato di fare una programmazione che non andasse in sovrapposizione, puntando sulle commedie italiane brillanti, sui film d’animazione e poi, per l’ultima serata, su un sentito e doveroso omaggio al grande Francesco Nuti”.

IL PROGRAMMA. Si parte da Spianate, mercoledì 28 giugno con il film d’animazione della Pixar “Inside Out”, mentre il mercoledì successivo, 5 luglio, sarà la volta della commedia “Beata ignoranza” di Massimiliano Bruno con Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. A Marginone, invece, prima serata dedicata al cinema per i più piccoli con “Coco”, (12 luglio) e di nuovo con una commedia italiana il 19 luglio: “Corro da te”, di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Chiude il ciclo Badia Pozzeveri: mercoledì 26 luglio sarà la volta di “Up”, mentre il 2 agosto il grande cinema di Francesco Nuti entrerà in scena negli spazi del comitato paesano con il film “Il signor quindicipalle”.

Il progetto è a cura di Cinemoving srl ed è, come ha più volte spiegato il titolare Lorenzo Minoli, una sorta di Cinema Paradiso. Uno strumento per rivitalizzare aree cittadine.