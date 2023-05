AD AGNESE PINI, DIRETTRICE DEI QUOTIDIANI DEL GRUPPO MONRIF, IL PREMIO CARTACEA 2023

La consegna venerdì 5 maggio alle ore 16 alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari

ANDRA’ ad Agnese Pini, Direttrice dei quotidiani editi dal gruppo Monrif La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, il premio Cartacea 2023.Venerdì 5 maggio alle ore 16 nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi a Porcari, la consegna del riconoscimento, destinato a personaggi della cultura, del giornalismo e dell’arte che si sono distinti per avere nobilitato, durante la propria carriera lavorativa e artistica, la carta e quanto a essa si collega. La direttrice Agnese Pini, con il suo lavoro, sta sicuramente contribuendo alla valorizzazione e l’apprezzamento dei giornali cartacei, motivo per cui è stata scelta dal comitato scientifico di Cartacea.Il premio è una raffinata scultura di carta realizzata da Michele Cinquini, maestro carrista del Carnevale di Viareggio, e verrà consegnato ad Agnese da Cristina Lazzareschi, presidente della Fondazione Lazzareschi, da Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine Giornalisti della Toscana e da Leonardo Fornaciari sindaco di Porcari. Il premio è una delle tante iniziative della manifestazione “Cartacea un mondo dedicato alla carta” che apre i battenti venerdì 5 alle ore 10 con il convegno per le scuole superiori sulla carta Magnani nell’arte del XIX secolo, a cura del Museo della Carta di Pescia. Il festival proseguirà sabato 6 e domenica 7 maggio dalle 10 al tramonto, con un programma ricchissimo, tanti laboratori gratuiti per bambini, spazi giochi di cartone e di legno e artisti di strada. Sabato sera alle 21 il grande show di Cristiano Militello Striscia lo striscione.La direzione artistica di Cartacea è di Fabrizio Diola. Ingresso libero.

Porcari 2 maggio 2023