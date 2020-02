Acqudotto Spianate, ecco le nuove tubazioni

Si tratta dei lavori di sostituzione delle intere condotte idriche passanti per via Mazzei e via delle Spianate, oltre che di un tratto di via Provinciale dei Biagioni. Un’opera significativa, che comporta un investimento di oltre 850mila euro.

Il cantiere sta procedendo speditamente ed è ora in via delle Spianate. Si tratta di un intervento senza precedenti a Spianate, per impatto ed estensione, destinato a migliorare il servizio idrico per buona parte dei residenti nella frazione. L’obiettivo primario del progetto, infatti, non è tanto (e non solo) l’eliminazione del rischio di perdite sui tratti di rete interessati dai lavori, quanto soprattutto il potenziamento del servizio, grazie alle nuove condotte che avranno un diametro maggiore di quelle dismesse.

Si tratta di un primo, fondamentale passo per adeguare il sistema di distribuzione alla domanda di acqua potabile in una zona che negli anni ha visto un significativo incremento del numero di utenze.

Nello specifico, l’intervento comporterà la sostituzione di 2,2 chilometri tra via delle Spianate e via Mazzei, e ulteriori 390 metri su via Provinciale dei Biagioni, nel tratto compreso tra via della Galeotta e la rotonda con via delle Spianate. Le attuali tubazioni saranno sostituite con condotte in ghisa sferoidale (materiale più resistente dell’attuale, che garantirà una maggiore longevità dell’infrastruttura rispetto al passato), con un diametro di 150mm, che consentirà di aumentare la pressione in rete.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, nei punti di volta in volta interessati dai lavori (il cantiere avanzerà per tratti di 50-100 metri), sarà istituito un senso unico alternato per la mobilità degli automezzi.

L’intervento, compreso il rifacimento degli allacci privati, dovrebbe terminare indicativamente entro la fine della prossima estate. In seguito, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento della nuova condotta nel terreno e in presenza delle condizioni meteo ideali, sarà eseguita anche la riasfaltatura della strada. I lavori a Spianate si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale sul territorio di Altopascio, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino.