Acqua e sostenibilità: a Sant’Alessio la nuova Fonte del Futuro

Acqua e sostenibilità: a Sant’Alessio la nuova Fonte del Futuro. Aperto l’erogatore di acqua buona nel parcheggio della scuola elementare

Lucca ha la sua ottava Fonte del Futuro: dopo quella della Stazione e a seguire San Filippo, Ponte a Moriano, Pontetetto, Santa Maria a Colle, San Pietro a Vico e Santa Maria del Giudice anche la zona di Sant’Alessio ha il suo nuovo erogatore di acqua buona che servirà tutta la zona.

Ad inaugurare la Fonte del Futuro sono intervenuti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, gli assessori all’ambiente e ai lavori pubblici del Comune di Lucca Valentina Simi e Francesco Raspini, il presidente di Geal Giulio Sensi.

L’erogatore di acqua pubblica, gassata e refrigerata – che dà la possibilità ai cittadini di rifornirsi senza provocare l’impatto sull’ambiente causato dalla plastica monouso – è stato installato nei pressi della fermata dell’autobus adiacente al parcheggio della scuola elementare all’altezza del civico 2143 sulla via Provinciale di Sant’Alessio. Erogherà gratuitamente acqua naturale microfiltrata e acqua frizzante al simbolico costo di 5 centesimi al litro.

“Una possibilità – ha commentato il sindaco Tambellini – per i cittadini di avere acqua buona e diminuire il proprio impatto sull’ambiente. La Fonte del Futuro di Sant’Alessio è un’altra tappa dell’ampio piano di installazione di fontane pubbliche di acqua di qualità in tutte le zone del comune che Geal insieme all’amministrazione porta avanti come parte di un programma più complessivo di attenzione alla riduzione di emissioni e alla sostenibilità”.

“Con quella di Sant’Alessio – ha aggiunto Raspini – arriviamo quasi al completamento del piano di installazione di Fonti del Futuro e possiamo dire con soddisfazione che ogni parte del comune ha la possibilità di rifornirsi di acqua buona senza doversi per forza spostare in altre zone. L’ultimo passo sarà nel mese di marzo e interesserà il quartiere di Sant’Anna”. “I cittadini sono molto sensibili al tema della sostenibilità ambientale – ha aggiunto Simi – e da loro è giunta la richiesta di aiutarli a limitare il consumo di plastica monouso per rispettare maggiormente l’ambiente”.

“Le Fonti del Futuro – afferma l’amministratore delegato di Geal Salvatore Pipus – sono solo una parte del forte impegno che Geal ha avviato per dare il proprio contributo agli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Agenda Onu 2030. I fronti su cui siamo attivi sono anche quello della mobilità sostenibile, con la nuova flotta di auto elettriche pienamente operativa in città e del risparmio energetico con l’adesione nei giorni scorsi alle iniziative di Acea per la giornata internazionale del risparmio energetico”.

“Il legame fra Lucca e la sua acqua è profondo e ancestrale – ha concluso Sensi – e siamo felici con questo piano di contribuire a rigenerarlo e orgogliosi di fare la nostra parte per cercare di assicurare un futuro sostenibile alla nostra città e a tutto il Pianeta”.