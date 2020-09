ACQUA E LUCE IN BANCHINA RACCOLTA RIFIUTI DEDICATA AI PESCATORI

«I Rifiuti raccolti in mare sono catalogati quasi per la loro interezza come rifiuti speciali – spiega l’assessore all’Ambiente Federico Pierucci -: per smaltirli ci sono costi elevati e soprattutto difficoltà legislative. I pescatori, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione, oggi possono riportare a terra quanto raccolto senza alcun costo o problema, non solo, stiamo studiando incentivi per chi vorrà aderire al progetto e un sistema premiante: più peschi rifiuti maggiore è il premio».