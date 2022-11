ACI LUCCA: NUOVI INCONTRI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

ACI LUCCA: NUOVI INCONTRI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

LUCCA, 12 novembre 2022 – Aci Lucca torna nelle scuole del territorio per insegnare a ragazzi e ragazze le regole della sicurezza stradale.

Il nuovo ciclo di incontri interesserà gli studenti della scuola primaria di San Cassiano a Vico che dal 14 novembre al 2 dicembre parteciperanno alle lezioni tenute dall’Automobile Club lucchese e si metteranno alla prova con quiz e piccoli esercizi.

«L’impegno nelle scuole – commenta il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio – è sempre presente e centrale nelle nostre attività. Siamo sempre disponibili a incontrare i ragazzi e le ragazze a partire proprio dai più piccoli per insegnare loro i corretti comportamenti da tenere in strada, a piedi, in bici e in auto. Sono proprio loro che diventano, con entusiasmo e grinta, gli ambasciatori della sicurezza stradale anche con

i nonni e i genitori. Ringraziamo, quindi, tutte le scuole che ci danno la possibilità di incontrare i piccoli guidatori consapevoli di domani».

Nei prossimi mesi Aci Lucca sarà impegnata anche in altri plessi del territorio lucchese.

Per eventuali ulteriori informazioni o per richiedere la presenza di ACI a scuola:

m.delbianco@lucca.aci.it