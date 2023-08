Accordo fra CNV e Comune di Lucca per l’implementazione del Registro unico nazionale del terzo settore.

Incontro questa mattina a Palazzo Orsetti fra rappresentanti del Centro Nazionale del Volontariato e l’amministrazione comunale in occasione dell’accordo per l’implementazione del Registro unico nazionale del terzo settore. Il vice sindaco e assessore al sociale Giovanni Minniti ha accolto il presidente CNV Lucca Pier Giorgio Licheri, Cesare Pardini responsabile della logistica Cnv e i due giovani del servizio civile presso CNV Rebecca Tozzetti e Stefano Sestani che, grazie alla convenzione fra i due enti, aiuteranno le associazioni del terzo settore lucchesi a iscriversi e compilare il data base nazionale on line RUNTS che sostituisce i precedenti registri locali garantisce la trasparenza e consente alle associazioni accesso ad agevolazioni e finanziamenti pubblici.