ACCORDO COMUNE – SINDACATI: INSIEME A SOSTEGNO DELLE FASCE PIÙ DEBOLI

ALTOPASCIO, 22 marzo 2023 – Rivalutazione delle soglie Isee del 3 per cento, così da allargare la platea delle persone e delle famiglie altopascesi che possono godere di esenzioni o riduzioni, servizi mantenuti nonostante l’aumento dei costi a carico del Comune e azioni a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, dei bambini e dei giovani, delle politiche scolastiche e della prima infanzia per un totale di quasi 2 milioni di euro (1.900.000 euro) dedicati alla spesa sociale. Una cifra in linea con quella degli anni passati, con un lieve incremento rispetto al 2022. Questi i contenuti principali dell’accordo sindacale firmato dal sindaco Sara D’Ambrosio, dall’assessore alle politiche sociali Valentina Bernardini con Cgil Lucca, Spi-Cgil, Cisl e Fnp-Cisl Toscana nord e Piana di Lucca, Uil area Toscana nord e Uilp territoriale Lucca.

«La situazione che stiamo vivendo – commentano D’Ambrosio e Bernardini – non è facile. Abbiamo accolto la richiesta delle organizzazioni sindacali e abbiamo incrementato le fasce ISEE, alzando la soglia di esenzione del 3 per cento. Sulla stessa lunghezza abbiamo deciso di estendere la fascia di esenzione dell’addizionale Irpef, portandola a 15mila euro. Allo stesso tempo abbiamo leggermente rimodulato le tariffe dei servizi mensa e trasporto per allinearle maggiormente agli standard tariffari attuali a livello regionale e nazionale, senza però gravare eccessivamente sulle tasche dei cittadini. Siamo riusciti, non senza difficoltà, a mantenere la spesa per il sociale in linea con quella dello scorso: la quasi totalità dei costi aggiuntivi sono stati infatti sostenuti con risorse proprie dell’Ente. Nel 2023 vogliamo e dobbiamo essere più cauti nel prevedere fin dalla stesura del bilancio di previsione spese aggiuntive o straordinarie nell’ottica di salvaguardare il più possibile la missione principale alla quale vogliamo assolvere: sostenere le fasce più deboli della popolazione e continuare a essere un comune capace di progettare e creare politiche che mettano al centro le persone. Ringraziamo i sindacati per l’attenzione, il lavoro svolto e la collaborazione, che da sempre contraddistingue i nostri rapporti».

L’ACCORDO. Mantenendo inalterata l’attenzione per i giovani, dalla fascia 0-3 fino agli adolescenti, all’interno dell’accordo sono contenute le linee guida: nidi pressoché gratuiti, progetti per la promozione della cultura e dell’istruzione – come i tanti appuntamenti in Biblioteca, i contributi all’Istituto comprensivo, i servizi di consulenza educativa e le attività estive -, lo Spazio Giovani completamente gratuito. Il Comune si impegna, inoltre, a predisporre stalli rosa per mamme e donne incinte, oltre a predisporre un kit nascita per i nuovi nati e i neo-genitori. Attenzione altissima anche per le persone in difficoltà economica con il fondo anti-crisi, che nel 2022 ha erogato quasi 54mila euro per 224 persone, e il progetto del baratto sociale, che nel 2022 ha coinvolto diverse donne in attività di sistemazione degli spazi pubblici e che nel 2023 sarà esteso impiegando anche le persone che percepiscono reddito di cittadinanza. Mantenuti gli interventi a favore della Tari con, anche in questo caso, la rivalutazione delle fasce Isee del 3 per cento così da allargare la platea di chi può godere della riduzione del 50 per cento o dell’esenzione. Cresce l’attenzione – e le risorse – per l’emergenza abitativa: non solo il Comune ha aderito alla Fondazione Casa, ma nei prossimi mesi realizzerà un progetto di co-housing sociale nella casa confiscata alla ‘Ndrangheta. A conferma della vicinanza alle esigenze dei cittadini, il Comune di Altopascio ha aperto lo sportello del lavoro dell’Agenzia regionale toscana e attiverà a breve lo sportello di prossimità per fornire consulenza e orientamento per le funzioni giudiziarie che non richiedono il supporto di un legale. Confermato anche l’impegno per gli anziani e per il Centro diurno L’Aquilone; maggiori risorse per le politiche per l’invecchiamento attivo e per le associazioni sportive e del terzo settore. Le parti convengono sull’importanza di riattivare gli incontri del tavolo di Zona Distretto di Lucca e della Piana tra il Direttore della Zona e le OOSS. Infine, prosegue la lotta all’evasione fiscale e contributiva.