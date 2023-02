Accoltellato alla stazione Termini per una rapina, grave un 46enne di Milano

AGI – Tre persone sono state arrestate dai poliziotti del commissariato Viminale dopo aver accoltellato, domenica scorsa, un 46enne milanese alla stazione Termini di Roma. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni in un ospedale romano.

I tre stranieri, frequentatori abituali della stazione, avevano accoltellato il 46enne per rapinarlo e sono stati arrestati poco dopo con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era arrivato a Roma da pochi giorni.

L’aggressione è avvenuta all’uscita della stazione Termini: il 46enne sarebbe stato colpito con tre fendenti al torace. I tre aggressori sono stati poi identificati e arrestati dai poliziotti del commissariato Viminale, mentre la vittima soccorsa e trasportata al Policlinico Umberto I.