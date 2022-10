AGI – Un barista di 35 anni, Mario Marchetta, è stato ucciso da un ventiduenne perché non gli aveva versato da bere.

Giuseppe Acquafredda, fermato per l’omicidio commesso nella tarda serata di domenica nel bar di Marchetta, il “Kilo'”, in via Meridionale, nel centro di Grassano (Matera), si è costituito dopo il delitto.

Il barista, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe rifiutato di dare da bere al 20enne. Dopo il rifiuto, prima della mezzanotte, il giovane sarebbe tornato nel bar e avrebbe colpito Marchetta con un coltello da cucina. Soccorso dai sanitari del 118, il barista è poi morto nell’ospedale di Tricarico.

Poco dopo, il 20enne, accompagnato da un avvocato, si è costituito alla Caserma dei Carabinieri. È stato poi trasferito nel carcere di Matera. Il sindaco di Grassano, Filippo Luberto, ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino in occasione dei funerali del 35enne.