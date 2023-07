Accoltellarono donna per lite condominiale, arrestati 2 fratelli

AGI – Gli agenti della squadra mobile della polizia hanno arrestato, eseguendo una misura cautelare disposta dal gip, due fratelli foggiani, un 23enne e un 15enne, accusati – a vario titolo – di tentato omicidio di una donna avvenuto il 3 giugno scorso in corso del Mezzogiorno, a Foggia.

Secondo la tesi dell’accusa i due avrebbero accoltellato la donna che ha riportato diverse ferite provocandole uno “shock emorragico“. Trasportata al Policlinico Riuniti la donna è stata sottoposta urgentemente ad un intervento chirurgico.

Secondo la ricostruzione della polizia alla base del tentato omicidio ci sarebbe stato un litigio – per vicende condominiali – tra la vittima e la moglie del 23enne, che vivono all’ex Onpi, il palazzo di residenza popolare che si trova alla periferia di Foggia.

Durante il litigio il 23enne è intervenuto a difesa della moglie e, con l’aiuto del fratello minorenne, ha aggredito l’altro donna ferendola. Il 23enne, che era agli arresti domiciliari per un altro reato, è andato in carcere mentre il 15enne è stato affidato all’Istituto Penale per i Minorenni di Bari.