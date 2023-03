Accoltellamenti e rapine alla Stazione di Milano: Fermato un magrebino, 6 feriti, uno grave

L’aggressore o gli aggressori, perché ancora non è chiaro, avrebbe cercato di rapinare alcuni passanti, ferendoli con un taglierino. In almeno tre episodi, tutt’attorno alla Stazione Centrale, diventata ormai zona pericolosa e di spaccio e a grave rischio

Un uomo di 68 anni è intervenuto, in uno di questi tristi episodi, a difesa di una donna durante una rapina, ed è rimasto ferito in modo grave in viale Brianza, sempre vicino alla stazione Centrale di Milano.

In questo evento e negli altri tentativi di rapina, sono rimaste ferite e coinvolte almeno altre cinque persone, ma le loro condizioni non preoccupano i medici. Gli agenti della polizia hanno fermato uno dei presunti autori. Secondo le prime informazioni sembra che il fermato, un nordafricano, forse insieme a un altro uomo, abbia effettuato altri tre tentativi di rapina nella zona, ferendo con un coltello o un taglierino le vittime. Alcune avrebbero riportato solo abrasioni, mentre il 68enne è stato colpito in maniera seria all’altezza della spalla, con la recisione di un’arteria e quindi la perdita di molto sangue ed è poi caduto a terra sbattendo la testa. È stato trasportato in codice rosso al Niguarda ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, stando ad alcune testimonianze, è intervenuto per soccorrere una donna rapinata in strada. La giovane si trovava insieme al fidanzato quando è stata aggredita dal magrebino. Il compagno è subito intervenuto in suo soccorso, poi a lui s’è unito il 68enne che è stato colpito alla spalla. In questa circostanza è rimasto ferito a un braccio anche un 57enne, portato per precauzione in codice rosso al San Carlo. I due fidanzati sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico con una ferita da taglio al torace e una al collo.

Poco prima, alle 17.40, c’era stato un altro tentativo di rapina, nella vicina via Sammartini. Qui erano rimaste ferite una donna spagnola di 34 anni, trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo per un trauma al volto, e una donna salvadoregna di 58 anni con una lesione lieve a una mano. I soccorritori del 118 sono intervenuti con due automediche e tre ambulanze. Un altro colpo sarebbe stato messo a segno in via Venini. Gli agenti delle Volanti della questura hanno bloccato uno dei due presunti autori, visibilmente ubriaco. Si tratterebbe di un marocchino senza fissa dimora. Addosso aveva tre cellulari rubati e il porta carte di credito sottratto nell’ultima rapina. Sequestrata anche l’arma usata per le aggressioni: si tratterebbe di un coltellino multiuso. Gli investigatori sono al lavoro per capire se con lui ci fosse realmente un complice, perché su questo le testimonianze delle vittime sono divergenti.

Commenta l’episodio Matteo Salvini, vicepremier e ministro alle Infrastrutture: «Sconvolgente notizia dalla mia Milano, dove la zona della Stazione Centrale si conferma a grave rischio: solo l’eroico intervento di alcuni cittadini ha evitato un bilancio ancora più drammatico». «Spero che tutte le forze politiche vogliano affrontare con serietà il tema della sicurezza – aggiunge -, molto spesso legata alla presenza di clandestini, soprattutto nelle periferie e vicino alle stazioni. La Lega è impegnata per potenziare le forze dell’ordine, accendere telecamere, facilitare le espulsioni dei delinquenti, contrastare lo spaccio di droga sempre e ovunque. Senza dimenticare il piano per la sicurezza all’interno delle stazioni, che prevede 1.000 nuovi vigilantes».