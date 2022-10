accoltella la madre 87enne e chiama le forze dell’ordine, poi dà in escandescenze

Conegliano, accoltella la madre 87enne e chiama le forze dell’ordine, poi dà in escandescenze

“Venite, l’ho uccisa” avrebbe detto il 57enne alle forze dell’ordine dopo aver accoltellato a morte la madre, 87 anni nella sua abitazione di Conegliano (Treviso). L’uomo è stato arrestato e condotto in ospedale in stato confusionale.

L’anziana donna, Maria Luisa Bazzo, il suo nome, è stata trovata cadavere all’interno del suo appartamento, in via Einaudi, a Peré di Conegliano. In una pozza di sangue con diverse ferite di arma da taglio sul corpo e sulla gola. Il cadavere dell’anziana è stato rinvenuto nella camera da letto della sua abitazione. Sul comodino è stata trovato un coltello insanguinato. Il marito della vittima era morto qualche mese fa: i due coniugi avevano gestito l’albergo Belvedere di Auronzo di Cadore nel Bellunese.

Sul posto sono intervenuti il nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso e di Conegliano.

È stato il figlio a chiamare i soccorsi, ammettendo al telefono di aver ucciso la madre.

Poi all’arrivo dei carabinieri, seminudo, avrebbe dato in escandescenze, cercando anche di aggredirli.

