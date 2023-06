Accoltella la compagna incinta al settimo mese

L’uomo, un 42enne di nazionalità tunisina, ha accoltellato la compagna al collo, una donna di 32 anni al settimo mese di gravidanza.

La donna ha riportato ferite non gravi dopo l’aggressione del compagno,al culmine di una violenta lite

La vittima, una donna di 32 anni al settimo mese di gravidanza, è stata accoltellata dal fidanzato a Roma nella serata di domenica. Dopo essersi dato alla fuga, l’uomo è stato rintracciato e fermato.

L’episodio è accaduto nella periferia di Roma, in via dei Due Ponti, nella serata di domenica 25 Giugno.

Fortunatamente, le ferite riportate dalla donna non sembrano essere gravi, né per lei né per il bambino. Entrambi sarebbero, quindi fuori pericolo.

Il 42enne è stato poi rintracciato dagli agenti della squadra mobile della polizia e fermato.

Nei confronti dell’uomo, la cui posizione è ora al vaglio della magistratura, l’accusa è di tentato omicidio.

A maggio di quest’anno, sotto effetto di sostanze stupefacenti, l’uomo aveva aggredito la compagna, dopo che questa aveva rifiutato di assecondare i suoi desideri sessuali, e aveva tentato di abusare di lei.

Come emerso in seguito, le violenze erano reiterate ed erano già avvenute anche all’interno di una precedente relazione.