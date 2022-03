Accoglienza turistica, Barsanti (Difendere Lucca): “Cartine vecchie di dieci anni a chi ha strutture ricettive”

“In pratica il turista che voglia portarsi dietro una cartina trovandola nella hall di una struttura ricettiva – continua Barsanti – trova quindi disegnata una città ferma a dieci anni fa (non che con questa amministrazione sia cambiata più di tanto). Sulla mappa compaiono anche pubblicità di attività che nel frattempo hanno chiuso e non esistono più, mentre manca la pubblicità che il Comune aveva promesso agli ambulanti riguardo al mercato di Piazzale Don Baroni. Zona che, in queste piantine, ovviamente non è nemmeno segnalata come area mercatale”.

“Oggi le mappe cartacee della città sono meno utilizzate rispetto ad altri strumenti o supporti digitali – conclude il consigliere di Difendere Lucca – ma ciò non toglie che se si intende fornire un servizio, lo si debba fare nel migliore nei modi. Una mappa del genere è poco rispettosa sia degli operatori che dei turisti: un emblema della qualità del lavoro fatto dalla giunta Tambellini/Raspini in merito al turismo”.