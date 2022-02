ACCESSO AI TAMPONI PER LA RILEVAZIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 IN PERSONE CON DISABILITÀ

Il personale amministrativo provvede a dare un appuntamento in una fascia oraria riservata (12-12:30) considerando di dedicare un tempo adeguato ad accogliere e favorire la collaborazione. Il tampone verrà effettuato presso il Drive through di Castelnuovo di Garfagnana situato al campo sportivo.

Collaborazione scarsa-assente: il familiare/caregiver (Medici di base/Pediatri di libera scelta, educatore, ecc) ritiene che la persona non sia in grado di tollerare l’ambiente del drive, per cui deve essere indirizzata agli ambulatori PASS, nei quali il personale è specificamente formato e in grado di personalizzare il percorso.

Domicilio

Il familiare richiede il tampone all’indirizzo e-mailtamponipass.lu@uslnordovest.toscana.it con oggetto “tampone per persona con disabilità”, indicando il numero telefonico a cui essere chiamato. La mail è gestita dal personale amministrativo di supporto al DRIVE che darà l’indicazione per recarsi a ritirare il test salivare presso il Punto Prelievi di Castelnuovo di Garfagnana (Via dell’ospedale Castelnuovo di Garfagnana) e per la riconsegna presso il Drive through di Castelnuovo di Garfagnana situato al campo sportivo.

Dopo aver comunicato le istruzioni telefonicamente, invia per e-mail il promemoria e le istruzioni d’uso per il paziente.

Al momento della consegna l’operatore sanitario fornisce le istruzioni per l’esecuzione del tampone, o eventuali chiarimenti, sia a voce sia per scritto/video.

Il familiare/caregiver somministra il test salivare al paziente nel momento della giornata che ritiene più favorevole.

Il campione del test somministrato a casa deve essere riconsegnato al drive through della zona, entro la stessa giornata di esecuzione.