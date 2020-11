ACCESO L’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA ALDO MORO

E’ stato acceso ieri (venerdì) in piazza Aldo Moro l’albero di Natale, simbolo di speranza, particolarmente importate in questo difficile periodo, con il quale l’amministrazione comunale vuole augurare buone feste a tutta la cittadinanza. Le spese per l’allestimento dell’albero natalizio, in particolare per quanto riguarda il noleggio e il montaggio, sono state coperte grazie al generoso contributo di alcune aziende e istituti di credito locali: Mediaus srl, Akeron Consulting , Del Debbio spa, Costruire srl, Calf sas, Panza srl, GBA Costruzioni, Cappelli Bernardo Impresa edile, Intesa San Paolo-Filiale di Capannori. Il Comune ringrazia tutti gli sponsor per aver accolto la proposta di contribuire all’allestimento dell’albero di Natale.