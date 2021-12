Accensione del grande albero di Terrinca

Accensione del grande albero di Terrinca

L’Amministrazione ringrazia tutti i cittadini di tutti i borghi che hanno illuminato questo Natale

Il 2021 è stato un anno difficile per tutti, anche per i paesi ha significato dover rinunciare a tante manifestazioni e tradizioni, ma il Natale non poteva mancare e dunque, i volontari di tutti i paesi si sono adoperati per allestire la monumentale opera.

L’Amministrazione esprime il ringraziamento a tutti i paesi di Stazzema e ai suoi cittadini che hanno adornato i singoli borghi lanciando un messaggio di speranza per il 2022.