Accade a Piano di Coreglia: da Santa Lucia alla…Befana

Negli obiettivi e nei programmi della nuova Proloco di Coreglia Antelminelli c’è il recupero e il rilancio della Feste Patronali che animavano i vari centri del Comune.

Con questo spirito si era organizzata la Festa di Santa Lucia a Piano di Coreglia ma causa maltempo si era dovuto rinviare la manifestazione che poi si è svolta sabato 4 Gennaio. Questa volta benedetto dal tempio, l’evento si è trasformata in un omaggio alla befana o più esattamente alle Befane; nel corso della Gionata e della serata oltre alla presenza di tante bancarelle di artigiani e delle associazioni del territorio, ma anche con i i banchi di street food, si è svolto infatti il concorso dedicato alla Befana con il premio alla miglior Befana che è andato a Chiara Cecchi. La festa si è svolta sulla strada regionale 445, lungo Via nazionale, chiusa al traffico per l’occasione.

Lunedì 6 gennaio, presso il centro commerciale Conad di Gallicano si invece proceduto all’estrazione della lotteria promossa dalla Pro Loco in occasione della festa; questi sono i numeri vincenti ; al momento nessuno si è ancora presentato per ritirare i premi