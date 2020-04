ACCADDE OGGI – 12 aprile 1633, inizia a Roma il processo a Galileo Galilei,

sostenitore della teoria copernicana che vedeva il Sole, e non la Terra, al centro dell’universo (in realtà del sistema solare).

Galileo dopo 2 mesi di processo fu condannato come eretico e costretto all’abiura delle sue ipotesi astronomiche.

FONTE FOCUS STORIA