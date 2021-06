abbiamo smesso di seminare, e molti fiori annuali sono venuti meno

…si è persa l’abitudine delle nostre nonne che facevano i cartoccetti con i semi raccolti dai fiori più belli, li conservavano e li seminavano, in primavera negli angoli dell’orto…ora i fiori li compriamo già cresciuti nei vasetti, ma molte specie non si trovano, oppure non rendono bene dopo il trapianto, e così tanti bei fiori, come zinnie, bocche di leone, astri, sono pressochè spariti dai nostri giardini…