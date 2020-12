CAPANNORI – Coronavirus: Abbiamo deciso di esentare dal pagare la tariffa dei rifiuti per i giorni di chiusura le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, pizzerie), le palestre, le attività ricettive, le associazioni sportive e il settore della cultura, vale a dire le attività che – in questa seconda ondata – sono chiuse sia in zona rossa che in zona arancione.

In questo modo diamo un aiuto concreto a quelle attività che, ormai da un mese (e alcune anche di più), non possono svolgere regolarmente il proprio lavoro.

L’esenzione sarà applicata direttamente in bolletta (quindi niente bando, facciamo diverso dallo scorso marzo-aprile) nel 2021.