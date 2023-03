ABBANDONA IL TELEVISORE NEL PIAZZALE DELL’EX DISCOTECA DENUNCIATO DAI CARABINIERI

LUCCA ABBANDONA IL TELEVISORE NEL PIAZZALE DELL’EX DISCOTECA DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Nozzano Lucca hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 61enne, residente a Ponte Buggianese (PT), pensionato, per il reato di invasione di terreni o edifici, che inoltre è stato sanzionato amministrativamente per abbandono di rifiuti. A seguito della denuncia sporta dal legale rappresentante di una società romana proprietaria della ex “casina rossa”, uno stabile che negli anni 80 era adibito a discoteca, sito a Lucca in via di Poggio, che lamentava il continuo abbandono incontrollato di rifiuti nel fondo di loro proprietà, i Carabinieri accertavano attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza che il 61enne, nella mattina del 23 febbraio u.s., dopo avere aperto la recinzione perimetrale, penetrava nel parcheggio dello stabile con la propria autovettura e scaricava dal bagagliaio un televisore ed altro materiale elettrico, che abbandonava nel piazzale. L’anziano uomo oltre alla denuncia penale rischia una sanzione da 300,00 a 3000,00 euro.