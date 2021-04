AL VIA PRESSO IL COC UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE SULLA VACCINAZIONE ANTI COVID. A RISPONDERE SARA’ IL DOTTOR ALBERTO TOMASI

AL VIA PRESSO IL COC UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE SULLA VACCINAZIONE ANTI COVID. A RISPONDERE SARA’ IL DOTTOR ALBERTO TOMASI

L’amministrazione Menesini mette a disposizione della cittadinanza un servizio di informazione sulla vaccinazione anti Covid attraverso il centro comunale operativo di protezione civile (Coc). I cittadini potranno rivolgervisi per chiedere, ad esempio, come prenotare il vaccino e avere informazioni sui diversi tipi di vaccino e sulle relazioni tra il vaccino e le varie patologie. A rispondere ai cittadini sarà il dottor Alberto Tomasi specialista in igiene e sanità pubblica che già in passato si è reso disponibile a dare informazioni alla cittadinanza sul Coronavirus. I cittadini interessati a fare domande possono chiamare il Coc tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle ore 20 al numero 0583 428661, lasciando agli operatori il proprio recapito telefonico e successivament

e saranno richiamati dal dottor Tomasi.

“Il Coc da oltre un anno sta svolgendo un’importante attività per la gestione dell’emergenza Coronavirus consegnando ad esempio farmaci, spesa, mascherine e buoni spesa a domicilio, e svolgendo attività di informazione telefonica, cercando di rispondere al meglio ad ogni fase dell’emergenza – spiega l’assessore alla protezione civile, Davide Del Carlo -. Nella fase attuale della pandemia i cittadini hanno sicuramente bisogno di avere informazioni puntuali sulla vaccinazione e per questo grazie alla disponibilità e alla professionalità del dottor Alberto Tomasi, che ringraziamo, abbiamo attivato questo nuovo servizio informativo”.